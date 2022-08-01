Теракт в Еленовке: оккупанты заранее выкопали могилы для украинских пленных

Июль, 31 в 22:39

Россия готовилась к убийству украинских пленных в Еленовке, оккупанты заранее выкопали могилы для захоронения украинских военных, погибших при взрыве в Еленовской колонии 29 июля.

Об этом заявил основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.

Он привел доказательства, что эти могилы появились даже не за два дня до массового убийства украинцев, а за неделю.

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Также 27 июля OSINT-исследователь Александр Оливер увидел свежевырытые могилы на территории колонии на спутниковых снимках Maxar. А основатель Bellingcat доказал, что они появились больше чем за неделю до массового убийства украинцев.

— На снимке из Еленовской тюрьмы, где были убиты 50 военнопленных, видны могилы, выкопанные у северной стены. На снимке от 27 числа (за два дня до взрыва) могилы еще пустые, засыпали их 29 июля, в день взрыва, – написал Оливер на своей странице в Twitter.

Элиот Хиггинс считает, что эти могилы появились за неделю до обстрела колонии в Оленовке.

— Снимки с более низким разрешением на Planet указывают на то, что сдвиг почвы (видно внизу этого видео) произошел после 18 июля и до 21 июля в Еленовской тюрьме, — отметил Хиггинс.

Lower resolution imagery on Planet indicates the ground disturbance (seen at bottom of this video) occurred after July 18th and prior to July 21st at Olenivka Prison: https://t.co/bmZEr4T1nk pic.twitter.com/pqqmq8oAiQ — Eliot Higgins (@EliotHiggins) July 31, 2022

Кроме того, Оливер уверен, что в Еленовке произошло заранее спланированное умышленное убийство.

— Если это могилы, то это еще одно доказательство того, что это было заранее спланированное российское военное преступление, которое, по-видимому, было подготовлено за несколько дней. Конечно, в лагерях для военнопленных могут существовать могилы, не свидетельствующие о масштабном военном преступлении. Но количество возможных могил, которые кажутся свежими на этих снимках, и масштабы военных преступлений наталкивают на мысль, что это не совпадение, – написал Оливер.

@Maxar image from the Olenivka Prison where 50 PoWs were killed seems shows possible graves dug near the north wall. The possible graves appear to be open and recently dug on the 27th (2 days prior to the explosion) and covered on the 30th (1 day after). https://t.co/XAnG4HnDzh pic.twitter.com/sLvzae0RMQ — Oliver Alexander (@OAlexanderDK) July 30, 2022

Также он предполагает, что оккупанты могли убить украинских военных до взрыва, а его использовали, чтобы обвинить в своих преступлениях Украину.

– Я считаю, что военнопленные могли быть убиты до взрыва, который позже был использован в качестве прикрытия, чтобы обвинить Украину. Подтверждено, что потенциальные могилы в Еленовской тюрьме были созданы более чем за неделю до нападения. Есть ли какие-то реальные доказательства того, что военнопленные были убиты в результате взрыва, а не раньше? Подобная постановка будет далеко не первой, – пишет Оливер.

Источник: Эллиот Хиггинс; Александер Оливер

Фото: Maxar Technologies