Теракт в Еленовке: оккупанты заранее выкопали могилы для украинских пленных

Россия готовилась к убийству украинских пленных в Еленовке, оккупанты заранее выкопали могилы для захоронения украинских военных, погибших при взрыве в Еленовской колонии 29 июля.

Об этом заявил основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.

Он привел доказательства, что эти могилы появились даже не за два дня до массового убийства украинцев, а за неделю.

Также 27 июля OSINT-исследователь Александр Оливер увидел свежевырытые могилы на территории колонии на спутниковых снимках Maxar. А основатель Bellingcat доказал, что они появились больше чем за неделю до массового убийства украинцев.

Элиот Хиггинс считает, что эти могилы появились за неделю до обстрела колонии в Оленовке.

Lower resolution imagery on Planet indicates the ground disturbance (seen at bottom of this video) occurred after July 18th and prior to July 21st at Olenivka Prison: https://t.co/bmZEr4T1nk pic.twitter.com/pqqmq8oAiQ

Кроме того, Оливер уверен, что в Еленовке произошло заранее спланированное умышленное убийство.

@Maxar image from the Olenivka Prison where 50 PoWs were killed seems shows possible graves dug near the north wall.

The possible graves appear to be open and recently dug on the 27th (2 days prior to the explosion) and covered on the 30th (1 day after). https://t.co/XAnG4HnDzh pic.twitter.com/sLvzae0RMQ

— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) July 30, 2022