Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Теракт в Еленовке: оккупанты заранее выкопали могилы для украинских пленных

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Теракт в Еленовке: оккупанты заранее выкопали могилы для украинских пленных

Россия готовилась к убийству украинских пленных в Еленовке, оккупанты заранее выкопали могилы для захоронения украинских военных, погибших при взрыве в Еленовской колонии 29 июля.

Об этом заявил основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.

Он привел доказательства, что эти могилы появились даже не за два дня до массового убийства украинцев, а за неделю.

Сейчас смотрят

Также 27 июля OSINT-исследователь Александр Оливер увидел свежевырытые могилы на территории колонии на спутниковых снимках Maxar. А основатель Bellingcat доказал, что они появились больше чем за неделю до массового убийства украинцев.

— На снимке из Еленовской тюрьмы, где были убиты 50 военнопленных, видны могилы, выкопанные у северной стены. На снимке от 27 числа (за два дня до взрыва) могилы еще пустые, засыпали их 29 июля, в день взрыва, – написал Оливер на своей странице в Twitter.

Элиот Хиггинс считает, что эти могилы появились за неделю до обстрела колонии в Оленовке.

— Снимки с более низким разрешением на Planet указывают на то, что сдвиг почвы (видно внизу этого видео) произошел после 18 июля и до 21 июля в Еленовской тюрьме, — отметил Хиггинс.

Кроме того, Оливер уверен, что в Еленовке произошло заранее спланированное умышленное убийство.

— Если это могилы, то это еще одно доказательство того, что это было заранее спланированное российское военное преступление, которое, по-видимому, было подготовлено за несколько дней. Конечно, в лагерях для военнопленных могут существовать могилы, не свидетельствующие о масштабном военном преступлении. Но количество возможных могил, которые кажутся свежими на этих снимках, и масштабы военных преступлений наталкивают на мысль, что это не совпадение, – написал Оливер.

Также он предполагает, что оккупанты могли убить украинских военных до взрыва, а его использовали, чтобы обвинить в своих преступлениях Украину.

– Я считаю, что военнопленные могли быть убиты до взрыва, который позже был использован в качестве прикрытия, чтобы обвинить Украину. Подтверждено, что потенциальные могилы в Еленовской тюрьме были созданы более чем за неделю до нападения. Есть ли какие-то реальные доказательства того, что военнопленные были убиты в результате взрыва, а не раньше? Подобная постановка будет далеко не первой, – пишет Оливер.

Читайте
Россия, вероятно, использовала термобарическое оружие для уничтожения колонии в Еленовке - InformNapalm

Источник: Эллиот Хиггинс; Александер Оливер

Фото: Maxar Technologies

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка