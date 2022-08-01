Серпень, 01 в 19:48

Прокуратура розслідує масове вбивство українських захисників, які перебували у російському полоні в Оленівці (Донецька область). Генеральний прокурора Андрій Костін розповів, що є вже попередні висновки міжнародних експертів. Вони стверджують, що це наслідок застосування термобаричної зброї, яку використовує російська армія.

– Що стосується масового вбивства українських громадян, які є військовополоненими згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, в Оленівці, то невідкладно було розпочато кримінальне провадження. Мені доповідають кожні три години, що відбувається у цьому кримінальному провадженні. Ми залучили міжнародних експертів. Попередні висновки свідчать про те, що причиною або способом цього вбивства була термобарична зброя.

За словами генпрокурора Костіна, міжнародні експерти переконані, що це був не ракетний обстріл.

Зараз дивляться

– Це беззаперечно не ракетний обстріл – у цьому вони впевнені. Це також підтверджується тією інформацією, яку наразі опрацьовують органи досудового розслідування під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генпрокурора.

Слідство намагається встановити осіб, причетних до масового вбивства військовополонених українців в Оленівці, але це значно складніше, розповів Костін.