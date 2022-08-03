В Николаеве во второй раз за вечер прогремели мощные взрывы
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В Николаеве уже во второй раз за один вечер прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги в области.
Городской глава Николаева Александр Сенкевич подтвердил, что в городе раздаются взрывы, в частности, кассетных снарядов.
Воздушная тревога в Николаевской области началась в 22.57, а уже через 5-10 минут прогремели очередные взрывы.
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Этим вечером уже раздавались взрывы в Николаеве. После мощных взрывов в одном из районов города вспыхнул пожар. Также есть перебои со светом. Об этом заявил мэр Александр Сенкевич.