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Факты / Происшествия

В Николаеве во второй раз за вечер прогремели мощные взрывы

Юля Захарченко, редактор ленты
Подтверждено
В Николаеве во второй раз за вечер прогремели мощные взрывы
Фото: Depositphotos

В Николаеве уже во второй раз за один вечер прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги в области.

Городской глава Николаева Александр Сенкевич подтвердил, что в городе раздаются взрывы, в частности, кассетных снарядов.

Воздушная тревога в Николаевской области началась в 22.57, а уже через 5-10 минут прогремели очередные взрывы.

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Этим вечером уже раздавались взрывы в Николаеве. После мощных взрывов в одном из районов города вспыхнул пожар. Также есть перебои со светом. Об этом заявил мэр Александр Сенкевич.

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