Август, 02 в 18:46

Вечером 2 августа во Львовской области прозвучали взрывы.

По информации главы ОВА Максима Козицкого, враг нанес ракетный удар по территории Червоноградского района. Оперативные службы выехали на место происшествия.

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По данным Командования Воздушных Сил ВСУ, во Львовской области ракетным ударом поражен зенитный комплекс.

Во время взрывов на территории области была объявлена воздушная тревога, которая закончилась в 18.32.

Отметим, что сегодня враг также атаковал Винницкую область. Как проинформировал глава ОВА Сергей Борзов, над областью были сбиты две ракеты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 160-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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