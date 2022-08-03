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У Миколаєві вдруге за вечір прогриміли потужні вибухи

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Підтверджено
У Миколаєві вдруге за вечір прогриміли потужні вибухи
Фото: Depositphotos

У Миколаєві вже вдруге за один вечір прогриміли потужні вибухи під час повітряної тривоги в області.

Міський глава Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив, що у місті лунають вибухи, зокрема, касетних снарядів.

Повітряна тривога у Миколаївській області розпочалась о 22.57, а вже через 5-10 хвилин пролунали чергові вибухи.

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Цього вечора вже лунали вибухи у Миколаєві. Після потужних вибухів в одному з районів міста спалахнула пожежа. Також є перебої зі світлом. Про це заявив мер Олександр Сєнкевич.

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