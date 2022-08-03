Серпень, 02 в 23:06

У Миколаєві вже вдруге за один вечір прогриміли потужні вибухи під час повітряної тривоги в області.

Міський глава Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив, що у місті лунають вибухи, зокрема, касетних снарядів.

Повітряна тривога у Миколаївській області розпочалась о 22.57, а вже через 5-10 хвилин пролунали чергові вибухи.

Зараз дивляться

Цього вечора вже лунали вибухи у Миколаєві. Після потужних вибухів в одному з районів міста спалахнула пожежа. Також є перебої зі світлом. Про це заявив мер Олександр Сєнкевич.