Просил деньги за перевозку из оккупированных территорий и исчезал: будут судить псевдоволонтера

Август, 08 в 17:36

В Харьковской области будут судить псевдоволонтера, который брал деньги за помощь для выезда из временно оккупированных территорий Украины, после чего просто исчезал со связи.

По данным следствия, мужчина в интернете контактировал с людьми, которые искали перевозчиков для перевозки своих родных и друзей с территорий, контролируемых сейчас Россией.

Харьковчанин выдавал себя за волонтера и предлагал помощь, но просил перевести деньги на свою банковскую карту якобы на топливо. Люди, которые хотели помочь родственникам, посылали деньги мошеннику, после чего он переставал выходить на связь.

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В суд направили обвинительный акт против 22-летнего мужчины по факту мошенничества (ч. 3 ст. 190 УК Украины), за которое предусмотрено тюремное заключение до восьми лет.

Источник: Харьковская областная прокуратура