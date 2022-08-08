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Просил деньги за перевозку из оккупированных территорий и исчезал: будут судить псевдоволонтера

Юля Захарченко, редактор ленты
Просил деньги за перевозку из оккупированных территорий и исчезал: будут судить псевдоволонтера
Фото: Офис генпрокурора

В Харьковской области будут судить псевдоволонтера, который брал деньги за помощь для выезда из временно оккупированных территорий Украины, после чего просто исчезал со связи.

По данным следствия, мужчина в интернете контактировал с людьми, которые искали перевозчиков для перевозки своих родных и друзей с территорий, контролируемых сейчас Россией.

Харьковчанин выдавал себя за волонтера и предлагал помощь, но просил перевести деньги на свою банковскую карту якобы на топливо. Люди, которые хотели помочь родственникам, посылали деньги мошеннику, после чего он переставал выходить на связь.

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В суд направили обвинительный акт против 22-летнего мужчины по факту мошенничества (ч. 3 ст. 190 УК Украины), за которое предусмотрено тюремное заключение до восьми лет.

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Источник: Харьковская областная прокуратура

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