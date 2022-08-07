Какое вооружение нужно ВСУ для контрнаступления и освобождения территорий – объяснение эксперта

Август, 07 в 17:37

Украине необходимо тяжелое оружие и бронированная техника для освобождения временно оккупированных территорий. Военный эксперт Олег Жданов объяснил, какое еще вооружение нужно для контрнаступления ВСУ и сохранения жизней наших защитников.

— Кроме HIMARS и гаубиц, еще нужна броня для того, чтобы наступать. Это танки, боевые бронированные машины, при чем различного типа для перемещения групп, бронетранспортеры или боевые машины пехоты. Вот что нужно. Также необходима авиация и средства радиоэлектронной борьбы, чтобы давить ПВО и РЭБ противника. Нужны противорадиолокационные ракеты — то, что мы начали сейчас получать.

По его словам, Вооруженным силам Украины также необходимо вооружение с большей дальностью стрельбы или пуска, ракеты типа ATACMS и системы противоракетной обороны для постоянной работы линии фронта.

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— И нужно вооружение с большей дальностью стрельбы или пуска, потому что 70-80 км — это минимум, который может обеспечить нам тактическое превосходство. Чтобы обеспечить превосходство на оперативном просторе, нужны ракеты типа ATACMS. И нам нужно их не 5-10 штук, а 50-100 штук, чтобы наносить массированные ракетные удары. Представьте, сколько должно быть ракет, чтобы они не кончились после первого залпа? Нам нужны системы ПРО, которые закроют наше небо хотя бы с вероятностью 70-80%, чтобы обезопасить наши тылы и обеспечить бесперебойную работу линии фронта.

Жданов отметил, что иностранные партнеры предоставляют Украине военную помощь, однако нужно больше вооружения для сохранения жизней бойцов ВСУ.