Просив гроші за перевезення з окупованих територій і зникав: судитимуть псевдоволонтера

Серпень, 08 в 17:36

У Харківській області судитимуть псевдоволонтера, який брав гроші за допомогу для виїзду з тимчасово окупованих територій України, після чого просто зникав зі зв’язку.

За даними слідства, чоловік в інтернеті контактував з людьми, які шукали перевізників для перевезення своїх рідних і друзів з територій, які зараз контролює Росія.

Харків’янин видавав себе за волонтера та пропонував допомогу, але просив переказати гроші на свою банківську картку нібито на пальне. Люди, які хотіли допомогти родичам, надсилали гроші шахраєві, який потім переставав виходити на зв’язок.

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До суду направили обвинувальний акт проти 22-річного чоловіка за фактом шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України), за яке передбачено тюремне ув’язнення до восьми років.

Джерело: Харківська обласна прокуратура