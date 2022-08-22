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Факты / Происшествия

Искали позиции HIMARS: на Донбассе задержали двух российских шпионов

Валентина Летяк, редактор ленты
Затримали двох російських шпигунів
Фото: СБУ

Контрразведчики СБУ задержали в прифронтовых районах Донбасса двух корректировщиков ракетных ударов РФ по территории региона.

Предатели разведывали и передавали оккупантам координаты мест дислокации ВСУ, в частности боевых позиций РСЗО HIMARS.

Они также собирали данные о геолокации объектов критической инфраструктуры. Именно по их наводке РФ обстреляла водозаборную систему в Селидове.

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Полученную информацию они передавали боевикам “ЛДНР” через одного из чиновников “народной милиции”, а для коммуникации между собой использовали российскую соцсеть Вконтакте.

В ходе обысков у задержанных нашли компьютерную технику, флеш-накопители и мобильные телефоны с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности.

Затримали двох російських шпигунів
Затримали двох російських шпигунів
Затримали двох російських шпигунів
Затримали двох російських шпигунів
Искали позиции HIMARS: на Донбассе задержали двух российских шпионов / 2 фотографии

Обоим злоумышленникам объявлено подозрение по ч. 7 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Источник: СБУ
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