Украина в боях с РФ не потеряла ни одной системы HIMARS — Резников

Август, 17 в 12:25

Украина в боях с российскими оккупантами не потеряла ни одной американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

В этом заверил министр обороны Алексей Резников. Заявления россиян о якобы уничтожении таких систем он назвал абсолютной глупостью.

— Совершенно ответственно могу сказать, ни один HIMARS не потерян. Поэтому, когда вы читаете в российских СМИ или соцсетях, что солдат Иванов увидел грузовик, в котором уничтожил автоматом Калашникова одновременно 12 HIMARS, можете просто посмеяться, покрутить у виска и сказать – ну такая у них система пропаганды. Это глупость, – сказал министр.

8 августа стало известно, что США выделят Украине дополнительную помощь в сфере безопасности на общую сумму в размере $1 млрд.

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Согласно последним данным, в новый пакет войдут дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS и 75 тыс. снарядов калибром 155-мм.

Также в начале августа в Украину прибыли еще четыре американских реактивных артиллерийских системы M142 HIMARS.