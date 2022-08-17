Украина в боях с РФ не потеряла ни одной системы HIMARS — Резников
Украина в боях с российскими оккупантами не потеряла ни одной американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
В этом заверил министр обороны Алексей Резников. Заявления россиян о якобы уничтожении таких систем он назвал абсолютной глупостью.
— Совершенно ответственно могу сказать, ни один HIMARS не потерян. Поэтому, когда вы читаете в российских СМИ или соцсетях, что солдат Иванов увидел грузовик, в котором уничтожил автоматом Калашникова одновременно 12 HIMARS, можете просто посмеяться, покрутить у виска и сказать – ну такая у них система пропаганды. Это глупость, – сказал министр.
8 августа стало известно, что США выделят Украине дополнительную помощь в сфере безопасности на общую сумму в размере $1 млрд.
Согласно последним данным, в новый пакет войдут дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS и 75 тыс. снарядов калибром 155-мм.
Также в начале августа в Украину прибыли еще четыре американских реактивных артиллерийских системы M142 HIMARS.