Серпень, 22 в 11:38

Контррозвідники СБУ затримали в прифронтових районах Донбасу двох коригувальників ракетних ударів РФ по території регіону.

Зрадники розвідували та передавали окупантам координати місць дислокації ЗСУ, зокрема бойових позицій РСЗВ HIMARS.

Вони також збирали дані про геолокацію об’єктів критичної інфраструктури. Саме за їхнім наведенням РФ обстріляла водозабірну систему в Селидові.

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Отриману інформацію вони передавали бойовикам “ЛДНР” через одного з посадовців “народної міліції”, а для комунікації між собою використовували російську соцмережу Вконтакте.

Під час обшуків у затриманих знайшли комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі та мобільні телефони з доказами розвідувально-підривної діяльності.

Шукали позиції HIMARS: на Донбасі затримали двох російських шпигунів / 2 фотографии

Обом зловмисникам оголошено підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.