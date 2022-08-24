Гранаты и пистолеты: СБУ разоблачила два канала незаконной переправки оружия в Киев

Август, 24 в 17:49

В Киеве и других городах разоблачили два мощных канала нелегальной переправки оружия. Правоохранители задержали злоумышленников, специализировавшихся на незаконном сбыте огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов.

Они перенаправили вооружение на территорию столицы, сообщают в Службе безопасности Украины. По данным СБУ, среди изъятого у мужчин — арсенал боевых гранат с взрывателями и автоматы Калашникова с ящиками патронов.

Следователи отметили, что жители Черкасской области пытались в Киеве продать партию средств поражения. Своих клиентов подыскивали через личные связи в криминальных кругах. Во время обысков изъяли:

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12 боевых гранат,

шесть пистолетов разных марок,

винтовку,

более 270 патронов разного калибра,

комплектующие к стрелковому оружию,

более 1,2 млн грн, полученных преступным путем.

Другой мужчина, житель Винницкой области, пытался вывезти военную продукцию из прифронтовых районов Востока на собственном автомобиле для нелегальной продажи криминалитету. При осмотре машины обнаружили:

14 боевых гранат Ф-1 и РГД с запалом к ним,

25 взрывников,

два автомата Калашникова АК-74,

24 выстрела к подствольному гранатомету,

14 сигнальных ракет,

более 3 тыс. патронов разного калибра.

Мужчинам хотят сообщить о подозрении и избрать меры пресечения в виде содержания под стражей. Прокуратура осуществляет расследование уголовных производств по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.