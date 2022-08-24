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Факты / Происшествия

“Охота” на HIMARS: под Николаевом СБУ задержала российского агента

Валентина Летяк, редактор ленты
під Миколаєвом СБУ затримал російського агента
Фото: СБУ

Российские спецслужбы устроили “охоту” на HIMARS, из которых ВСУ уничтожают оккупантов и их технику. В прифронтовых районах Николаевской области СБУ задержала агента ГРУ.

Главной задачей предателя было установление и передача оккупантам координат боевых позиций РСЗО HIMARS на южном направлении.

Эти данные россияне планировали использовать для диверсий и ракетных ударов.

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Украинца завербовал кадровый сотрудник военной разведки РФ уже после полномасштабного вторжения ВС страны-агрессора.

Он был приверженцем вооруженной агрессии против Украины, распространял свои взгляды в сети, поэтому попал в поле зрения российских спецслужб.

Данные об объектах отправлял куратору из РФ по закрытым каналам электронной связи в виде детальных схем, которые после передачи уничтожал.

під Миколаєвом СБУ затримал російського агента

Фото: СБУ

Дома у злоумышленника обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с российским координатором.

Мужчине объявлено подозрение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Источник: СБУ
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