“Охота” на HIMARS: под Николаевом СБУ задержала российского агента
Российские спецслужбы устроили “охоту” на HIMARS, из которых ВСУ уничтожают оккупантов и их технику. В прифронтовых районах Николаевской области СБУ задержала агента ГРУ.
Главной задачей предателя было установление и передача оккупантам координат боевых позиций РСЗО HIMARS на южном направлении.
Эти данные россияне планировали использовать для диверсий и ракетных ударов.
Украинца завербовал кадровый сотрудник военной разведки РФ уже после полномасштабного вторжения ВС страны-агрессора.
Он был приверженцем вооруженной агрессии против Украины, распространял свои взгляды в сети, поэтому попал в поле зрения российских спецслужб.
Данные об объектах отправлял куратору из РФ по закрытым каналам электронной связи в виде детальных схем, которые после передачи уничтожал.
Дома у злоумышленника обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с российским координатором.
Мужчине объявлено подозрение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.