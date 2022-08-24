Гранати та пістолети: СБУ викрила два канали незаконного переправлення зброї до Києва

Серпень, 24 в 17:49

У Києві та інших містах викрили два потужні канали нелегального переправлення зброї. Правоохоронці затримали зловмисників, які спеціалізувалися на незаконному збуті вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів.

Вони перенаправляли озброєння на територію столиці, повідомляють у Службі безпеки України. За даними СБУ, серед вилученого у чоловіків – арсенал бойових гранат з підривниками та автомати Калашникова з ящиками набоїв.

Слідчі зазначили, що жителі Черкаської області намагалися у Києві продати партію засобів ураження. Своїх клієнтів підшукували через особисті зв’язки у кримінальних колах. Під час обшуків вилучили:

Зараз дивляться

12 бойових гранат,

шість пістолетів різних марок,

гвинтівку,

понад 270 набоїв різного калібру,

комплектувальні деталі до стрілецької зброї,

понад 1,2 млн грн, одержаних злочинним шляхом.

Інший чоловік, житель Вінницької області, намагався вивезти військову продукцію з прифронтових районів Сходу на власному автомобілі для нелегального продажу криміналітету. Під час огляду машини виявили:

14 бойових гранат Ф-1 та РГД із запалами до них,

25 підривників,

два автомати Калашникова АК-74,

24 постріли до підствольного гранатомета,

14 сигнальних ракет,

понад 3 тис. набоїв різного калібру.

Чоловікам хочуть повідомити про підозру та обрати запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Прокуратура здійснює розслідування кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.