Сентябрь, 01 в 18:40

На Закарпатье задержали очередную группу мужчин, которые пытались скрыться от мобилизации.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

По их данным, вечером 31 августа пограничный наряд заметил шестерых жителей Тячевщины недалеко от урочища Щауль, что в Раховском районе.

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Мужчины направлялись в сторону границы с Румынией. А когда увидели пограничников, попытались убежать, впрочем, несколько предупредительных выстрелов заставили мужчин остановиться.

Пребывание в приграничье задержанные объяснили желанием собрать грибов. Однако у них не оказалось привычных для грибников атрибутов – корзин или ведер, зато они имели с собой загранпаспорта и Covid-сертификаты европейского образца, а также сменную одежду.

Для выяснения всех обстоятельств “грибников” доставили в пограничное подразделение, где на них составили протоколы о совершенных правонарушениях.

А в адрес Раховского отделения полиции было направлено сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва по мобилизации).

Всего в августе на Закарпатье на участках Мукачевского и Чопского пограничных отрядов пограничники обнаружили и задержали почти 700 мужчин, пытавшихся незаконно покинуть территорию Украины.