Предлагали взятку, чтобы выехать: на границе с Польшей задержали двух “студентов”
На границе с Польшей задержали двух мужчин, которые хотели выехать из Украины под видом студентов, а также пытались дать взятки.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба.
Отмечается, что 29-летний водитель Ауди и его пассажир 28-летний полтавчанин, на пункте пропуска Устилуг предоставили фальшивые документы об обучении за границей.
– После отказа пропуска они попытались предоставить взятку в размере $500 и €500, после чего их задержали пограничники Волынского отряда, – говорится в сообщении.
Ранее правоохранители задержали жительницу Одессы, которая помогала выехать за границу гражданам призывного возраста.
Она изготовляла фиктивные документы об опеке над ее 15-летним приемным сыном и пересекала границу вместе с подростком.
Мужчин, уклоняющихся от мобилизации, женщина подыскивала в тренажерных залах. Свои услуги правонарушительница оценивала в $1,5 тыс.