Август, 28 в 12:25

На границе с Польшей задержали двух мужчин, которые хотели выехать из Украины под видом студентов, а также пытались дать взятки.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Отмечается, что 29-летний водитель Ауди и его пассажир 28-летний полтавчанин, на пункте пропуска Устилуг предоставили фальшивые документы об обучении за границей.

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– После отказа пропуска они попытались предоставить взятку в размере $500 и €500, после чего их задержали пограничники Волынского отряда, – говорится в сообщении.

Ранее правоохранители задержали жительницу Одессы, которая помогала выехать за границу гражданам призывного возраста.

Она изготовляла фиктивные документы об опеке над ее 15-летним приемным сыном и пересекала границу вместе с подростком.

Мужчин, уклоняющихся от мобилизации, женщина подыскивала в тренажерных залах. Свои услуги правонарушительница оценивала в $1,5 тыс.