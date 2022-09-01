Вересень, 01 в 18:40

На Закарпатті затримали чергову групу чоловіків, які намагалися втекти від мобілізації.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

За їхніми даними, ввечері 31 серпня прикордонний наряд помітив шістьох мешканців Тячівщини неподалік урочища Щауль, що в Рахівському районі.

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Чоловіки прямували у бік кордону з Румунією. А коли побачили прикордонників, спробували втекти, втім, кілька попереджувальних пострілів змусили чоловіків зупинитися.

Перебування у прикордонні затримані пояснили бажанням назбирати грибів. Проте у них не виявилося звичних для грибників атрибутів – кошиків чи відер, натомість вони мали з собою закордонні паспорти та Covid-сертифікати європейського зразка, а також змінний одяг.

Для з’ясування всіх обставин “грибників” доправили до прикордонного підрозділу, де на них склали протоколи про вчинені правопорушення.

А на адресу Рахівського відділення поліції скерували повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 336 КК України (ухилення від призову за мобілізацією).

Загалом упродовж серпня на Закарпатті на ділянках Мукачівського та Чопського прикордонних загонів прикордонники виявили й затримали майже 700 чоловіків, які намагалися незаконно покинути територію України.