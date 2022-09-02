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Факты / Происшествия

Жена военного выведывала у мужа позиции ВСУ и передавала спецслужбам РФ — СБУ

Валентина Летяк, редактор ленты
СБУ викрила зрадницю
Фото: СБУ

Жена украинского военного, который находится на передовой, выспрашивала у мужа данные о расположении военных объектов и техники ВСУ вдоль линии фронта вблизи Донецкой и Запорожской областей и передавала российским спецслужбам.

Предательницу разоблачила контрразведка СБУ и задержала после очередной передачи информации.

31-летняя жительница Днепропетровской области с мая работала на врага, несмотря на то, что в браке с военнослужащим ВСУ и имеет с ним общего сына. Мужчина, который сейчас находится на восточном фронте, регулярно перечислял деньги на содержание ребенка.

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Женщина выспрашивала у него координаты дислокации украинских подразделений на передовой, то есть использовала мужчину “в темную”.

Полученную информацию предательница передавала через мессенджеры военной разведке РФ. Враг использовал эти данные для нанесения артиллерийских, минометных и авиаударов.

В обмен на это женщине пообещали российское гражданство и высокий уровень жизни в случае захвата региона.

Дома у женщины изъяли компьютерную технику и мобильные терминалы, которые являются доказательствами в деле о государственной измене – ст. 111 УКУ. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Источник: СБУ
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