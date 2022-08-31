Планировали силовой переворот в Украине: СБУ передала в суд дело двух предателей

Август, 31 в 19:22

Завершено расследование относительно двух общественно-политических деятелей, которые готовили насильственное свержение власти в Украине. Контрразведка СБУ разоблачила их в начале полномасштабного вторжения РФ.

Деятельность предателей координировали россияне и отдельные члены ОО Украинский выбор. С 2014 года они тесно сотрудничали со структурами Виктора Медведчука относительно создания союзного государства РФ, Беларуси и Украины.

Однако со стороны Медведчука не было ожидаемого финансирования, потому они начали действовать отдельно. А деньги пообещал россиянин со связями в спецслужбах и правительстве РФ.

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Они разработали так называемый план проведения “Национального собрания” стоимостью $9,7 млн, согласно которому члены подконтрольных им общественных организаций должны были собраться в Киеве и объявить об отстранении президента, роспуске парламента и правительства.

Для силовой части переворота они вербовали лиц с опытом военной службы. Соучастник мятежа, разоблаченный в попытке вербовки и давший показания против основных фигурантов, уже осужден.

После 24 февраля, когда шли бои под Киевом, мятежники изменили план переворота на создание “народных республик” в западных областях, поскольку были уверены в скорой оккупации восточной, северной и южной частей Украины.

У предателей во время обысков изъяли сметы, списки участников будущих незаконных властных и силовых структур, перечни необходимого оружия, имущества и техники.

Злоумышленники обвиняются в сговоре с целью насильственного изменения конституционного строя и захвата государственной власти – ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины, которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.