Дружина військового вивідувала у чоловіка позиції ЗСУ і передавала спецслужбам РФ – СБУ

Вересень, 02 в 13:36

Дружина українського військового, який перебуває на передовій, випитувала у свого чоловіка дані про розташування військових об’єктів і техніки ЗСУ вздовж лінії фронту поблизу Донецької та Запорізької областей та передавала російським спецслужбам.

Зрадницю викрила контррозвідка СБУ і затримала після чергової передачі інформації.

31-річна мешканка Дніпропетровської області з травня працювала на ворога, попри те, що у шлюбі з військовослужбовцем ЗСУ і має з ним спільного сина. Чоловік, який зараз на східному фронті, регулярно перераховував гроші на утримання дитини.

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Жінка випитувала у нього координати дислокації українських підрозділів на передовій, тобто використовувала чоловіка “в темну”.

Отриману інформацію зрадниця передавала через месенджери військовій розвідці РФ. Ворог використовував ці дані для нанесення артилерійських, мінометних та авіаударів.

В обмін на це жінці пообіцяли російське громадянство та високий рівень життя у разі захоплення регіону.

Вдома у жінки вилучили комп’ютерну техніку та мобільні термінали, які є доказами у справі про державну зраду – ст. 111 ККУ. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.