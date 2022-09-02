Сентябрь, 02 в 14:41

12,8 кг замаскированного янтаря пытался вывезти из Украины житель Турции.

“Солнечные камни” уложили в пять плит, обрамленных деревянными рамками. Чтобы драгоценные камни скрыть, их покрыли легко смывающейся краской и обернули полиэтиленовой пленкой.

Покрасил и выдавал за произведения искусства: иностранец пытался вывезти из Украины янтарь / 7 фотографий

Контрабанду в багажнике автобуса, осуществляющего нерегулярные перевозки, обнаружили пограничники в пункте пропуска Прорубное на границе с Румынией, сообщает пресс-служба Черновицкого пограничного отряда.

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Водитель автобуса, 45-летний гражданин Турции, заверил, что это его произведения искусства. В отношении иностранца Нацполиция открыла уголовное производство по ст. 240-1 УКУ. Речь идет о незаконной добыче, сбыте, приобретении и перевозке янтаря.