Пофарбував і видавав за твори мистецтва: іноземець намагався вивезти з України бурштин
Фото: Держприкордонслужба
12,8 кг замаскованого бурштину намагався вивезти з України житель Туреччини.
“Сонячне каміння” вклали у п’ять плит, обрамлених дерев’яними рамками. Аби коштовне каміння приховати, його покрили фарбою, яка легко змивається, та обгорнули поліетиленовою плівкою.
Пофарбував і видавав за твори мистецтва: іноземець намагався вивезти з України бурштин / 7 фотографий
Контрабанду в багажнику автобуса, який здійснює нерегулярні перевезення, виявили прикордонники у пункті пропуску Прорубне на межі з Румунією, повідомляє пресслужба Чернівецького прикордонного загону.
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Водій автобуса, 45-річний громадянин Туреччини, запевнив, що це його вироби мистецтва. На іноземця Нацполіція відкрила кримінальне провадження за ст. 240-1 ККУ. Йдеться про незаконне видобування, збут, придбання та перевезення бурштину.