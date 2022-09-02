Вересень, 02 в 14:41

12,8 кг замаскованого бурштину намагався вивезти з України житель Туреччини.

“Сонячне каміння” вклали у п’ять плит, обрамлених дерев’яними рамками. Аби коштовне каміння приховати, його покрили фарбою, яка легко змивається, та обгорнули поліетиленовою плівкою.

Пофарбував і видавав за твори мистецтва: іноземець намагався вивезти з України бурштин / 7 фотографий

Контрабанду в багажнику автобуса, який здійснює нерегулярні перевезення, виявили прикордонники у пункті пропуску Прорубне на межі з Румунією, повідомляє пресслужба Чернівецького прикордонного загону.

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Водій автобуса, 45-річний громадянин Туреччини, запевнив, що це його вироби мистецтва. На іноземця Нацполіція відкрила кримінальне провадження за ст. 240-1 ККУ. Йдеться про незаконне видобування, збут, придбання та перевезення бурштину.