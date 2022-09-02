“Закрыл глаза” на $200 тыс.: таможенник пропускал авто через границу без декларирования валюты

Сентябрь, 02 в 14:17

Сотрудники ГБР еще в мае задержали государственного инспектора Закарпатской таможни, который получил $10 тыс. взятки за то, что пропустил через границу Украины легковой автомобиль, в котором находилось $200 тыс., которые были скрыты от декларирования.

Взяли таможенника с поличным – после того, как он пропустил машину с деньгами и получил незаконное вознаграждение.

Дело взяточника уже передали в суд.

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По статье обвинения – получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины) – ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.