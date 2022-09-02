“Закрив очі” на $200 тис.: митник пропускав авто через кордон без декларування валюти

Вересень, 02 в 14:17

Працівники ДБР ще у травні затримали державного інспектора Закарпатської митниці, який отримав $10 тис. хабара за те, що пропустив через кордон України легковий автомобіль, в якому знаходилось $200 тис., що були приховані від декларування.

Взяли митника на гарячому – після того, як він пропустив машину з грошима та отримав незаконну винагороду.

Справу хабарника вже передано до суду.

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За статтею обвинувачення – одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України) – йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.