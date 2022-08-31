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Факты / Украина

Ежемесячные “доходы” от взяток превышали 10 млн грн: СБУ разоблачила коррупционную схему в ГСЧС

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Ежемесячные “доходы” от взяток превышали 10 млн грн: СБУ разоблачила коррупционную схему в ГСЧС
Фото: СБУ

СБУ разоблачила и ликвидировала масштабную коррупционную схему в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Чиновники ГСЧС и руководители региональных подразделений в Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской, Ровенской, Львовской, Черниговской, Волынской, Черновицкой, Хмельницкой и Запорожской областях требовали у руководителей крупных торговых центров и компаний взятки.

Деньги заставляли платить за ускоренное согласование разрешительной документации, необходимой для ведения предпринимательской деятельности.

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Участниками преступной схемы были также должностные лица других госучреждений.

Ежемесячные “доходы” от взяток превышали 10 млн грн: СБУ разоблачила коррупционную схему в ГСЧС / 6 фотографий

Прежде всего документация касалась согласования планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий на потенциально опасных объектах, в частности, в крупных торговых центрах, АЗС и других объектах.

За полученную взятку чиновники ГСЧС не проверяли пожарную безопасность в общественных местах, часть из которых оказалась неспособна обеспечить защиту граждан в момент чрезвычайных ситуаций.

В частности, при ликвидации последствий российских обстрелов. Таким образом они ставили под угрозу жизнь и здоровье граждан Украины.

Ежемесячные “доходы” злоумышленников от организованной ими схемы составляли более 10 млн грн. Следователи Службы безопасности сообщили о подозрении первым шестерым лицам.

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Источник: СБУ
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