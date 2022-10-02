Октябрь, 02 в 11:21

В Ахтырском районе Сумской области утром 2 октября, в 08:45, на вражеской мине подорвался автомобиль связистов АО Укртелеком.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, взрыв произошел, когда машина съехала на обочину дороги возле телебашни.

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В автомобиле находились четыре человека. Водитель, к сожалению, погиб на месте. Еще три человека с ранениями госпитализированы.

На Сумщине на мине подорвалось авто связистов Укртелекома: водитель погиб, есть раненые / 3 фотографии

На месте трагедии работают правоохранители.

Живицкий подчеркнул, что Ахтырский район остается одной из самых заминированных территорий Сумской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 221-е сутки.

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