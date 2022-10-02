На Сумщине на мине подорвалось авто связистов Укртелекома: водитель погиб, есть раненые
В Ахтырском районе Сумской области утром 2 октября, в 08:45, на вражеской мине подорвался автомобиль связистов АО Укртелеком.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По его словам, взрыв произошел, когда машина съехала на обочину дороги возле телебашни.
В автомобиле находились четыре человека. Водитель, к сожалению, погиб на месте. Еще три человека с ранениями госпитализированы.
На месте трагедии работают правоохранители.
Живицкий подчеркнул, что Ахтырский район остается одной из самых заминированных территорий Сумской области.
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