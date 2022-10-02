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Факты / Происшествия

На Сумщине на мине подорвалось авто связистов Укртелекома: водитель погиб, есть раненые

Валентина Летяк, редактор ленты
На Сумщині на міні підірвалось авто зв'язківців Укртелекому

В Ахтырском районе Сумской области утром 2 октября, в 08:45, на вражеской мине подорвался автомобиль связистов АО Укртелеком.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, взрыв произошел, когда машина съехала на обочину дороги возле телебашни.

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В автомобиле находились четыре человека. Водитель, к сожалению, погиб на месте. Еще три человека с ранениями госпитализированы.

На Сумщині на міні підірвалось авто зв'язківців Укртелекому
На Сумщині на міні підірвалось авто зв'язківців Укртелекому
На Сумщині на міні підірвалось авто зв'язківців Укртелекому
На Сумщині на міні підірвалось авто зв'язківців Укртелекому
На Сумщині на міні підірвалось авто зв'язківців Укртелекому
На Сумщині на міні підірвалось авто зв'язківців Укртелекому
На Сумщине на мине подорвалось авто связистов Укртелекома: водитель погиб, есть раненые / 3 фотографии

На месте трагедии работают правоохранители.

Живицкий подчеркнул, что Ахтырский район остается одной из самых заминированных территорий Сумской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 221-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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