Освобождение Лимана и взорванный самолет в аэропорту в Крыму: что происходит на 221-й день войны (онлайн)

Президент Владимир Зеленский издал указ, которым отменил осенний призыв и отложил демобилизацию.

Оккупанты обстреляли Николаев, погибла женщина и был ранен младенец.

Украинские защитники зашли в город Лиман в Донецкой области, там продолжаются бои. Россия подтвердила отход своих войск из города. Впоследствии президент Зеленский подтвердил, что флаг Украины взвился над городом.

На Харьковщине нашли расстрелянную автоколонну с гражданскими, погибли 24 человека, среди них — беременная женщина и 13 детей. Обстрел произошел 25 сентября, но сообщили о нем только 1 октября.

Россияне похитили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. Энергоатом обратился к гендиректору МАГАТЭ с призывом помочь ему освободить Мурашова. МАГАТЭ получило от россиян подтверждение о его “аресте”.

Количество жертв обстрела автоколонны гражданских на пункте пропуска в Запорожье возросло до 31 — еще одна раненая женщина скончалась в больнице.