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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Освобождение Лимана и взорванный самолет в аэропорту в Крыму: что происходит на 221-й день войны (онлайн)

Освобождение Лимана и взорванный самолет в аэропорту в Крыму: что происходит на 221-й день войны (онлайн)

Президент Владимир Зеленский издал указ, которым отменил осенний призыв и отложил демобилизацию.

Оккупанты обстреляли Николаев, погибла женщина и был ранен младенец.

Украинские защитники зашли в город Лиман в Донецкой области, там продолжаются бои. Россия подтвердила отход своих войск из города. Впоследствии президент Зеленский подтвердил, что флаг Украины взвился над городом.

На Харьковщине нашли расстрелянную автоколонну с гражданскими, погибли 24 человека, среди них — беременная женщина и 13 детей. Обстрел произошел 25 сентября, но сообщили о нем только 1 октября.

Россияне похитили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. Энергоатом обратился к гендиректору МАГАТЭ с призывом помочь ему освободить Мурашова. МАГАТЭ получило от россиян подтверждение о его “аресте”.

Количество жертв обстрела автоколонны гражданских на пункте пропуска в Запорожье возросло до 31 — еще одна раненая женщина скончалась в больнице.

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00:07 - 02 октября

Министр обороны Алексей Резников анонсировал “хорошую новость”, которая будет связана с еще одним пакетом помощи от партнеров Украины. Об этом он заявил в эфире информационного телемарафона Единые новости.

– Как вы знаете, недавно был объявлен пакет помощи. И я жду, и добавляю интригу, мы с вами на следующей неделе услышим еще один интересный пакет от наших партнеров. Поэтому с хорошей новостью, – заверил глава Минобороны Украины.

Резников отметил, что Украина может заказать определенное вооружение по программе ленд-лиза только после принятия политического решения о возможности поставки оружия.

— Ленд-лиз означает больше финансового ресурса на оружие, которое мы получаем от наших партнеров, в этом случае от США. Это политическое решение давать именно это оружие нам. Не просто дать. Надо дать к ней систему обслуживания, ремонта, инженеров, чертежей и многое другое. Партнеры взвешенно подходят к принятию каждого решения. С пониманием, что это не будет одноразовое действие, и это есть на складах, у производителей и партнеров, – рассказал министр.

Глава МО заверил, что Украина овладела более 300 стандартами НАТО за шесть месяцев полномасштабной войны, среди которых артсистемы 155 калибра, MLRS, зенитные установки Gepard и другое вооружение.

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