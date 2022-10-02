На Сумщині на міні підірвалось авто зв’язківців Укртелекому: водій загинув, є поранені
В Охтирському районі Сумської області вранці 2 жовтня, о 08:45 на ворожій міні підірвався автомобіль зв’язківців АТ Укртелеком.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його словами, вибух стався, коли машина з’їхала на узбіччя дороги поблизу телевежі.
Зараз дивляться
В автомобілі було четверо людей. Водій, на жаль, загинув на місці. Ще трьох людей з пораненнями госпіталізовано.
На Сумщині на міні підірвалось авто зв’язківців Укртелекому: водій загинув, є поранені / 3 фотографии
На місці трагедії працюють правоохоронці.
Живицький наголосив, що Охтирський район лишається однією із найбільш замінованих територій на Сумщині.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 221-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.