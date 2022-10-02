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Факти / Надзвичайні події

На Сумщині на міні підірвалось авто зв’язківців Укртелекому: водій загинув, є поранені

Валентина Летяк, редакторка стрічки
На Сумщині на міні підірвалось авто зв'язківців Укртелекому

В Охтирському районі Сумської області вранці 2 жовтня, о 08:45 на ворожій міні підірвався автомобіль зв’язківців АТ Укртелеком.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, вибух стався, коли машина з’їхала на узбіччя дороги поблизу телевежі.

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В автомобілі було четверо людей. Водій, на жаль, загинув на місці. Ще трьох людей з пораненнями госпіталізовано.

На Сумщині на міні підірвалось авто зв'язківців Укртелекому
На Сумщині на міні підірвалось авто зв'язківців Укртелекому
На Сумщині на міні підірвалось авто зв'язківців Укртелекому
На Сумщині на міні підірвалось авто зв'язківців Укртелекому
На Сумщині на міні підірвалось авто зв'язківців Укртелекому
На Сумщині на міні підірвалось авто зв'язківців Укртелекому
На Сумщині на міні підірвалось авто зв’язківців Укртелекому: водій загинув, є поранені / 3 фотографии

На місці трагедії працюють правоохоронці.

Живицький наголосив, що Охтирський район лишається однією із найбільш замінованих територій на Сумщині.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 221-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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