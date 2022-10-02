Жовтень, 02 в 11:21

В Охтирському районі Сумської області вранці 2 жовтня, о 08:45 на ворожій міні підірвався автомобіль зв’язківців АТ Укртелеком.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, вибух стався, коли машина з’їхала на узбіччя дороги поблизу телевежі.

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В автомобілі було четверо людей. Водій, на жаль, загинув на місці. Ще трьох людей з пораненнями госпіталізовано.

На Сумщині на міні підірвалось авто зв’язківців Укртелекому: водій загинув, є поранені / 3 фотографии

На місці трагедії працюють правоохоронці.

Живицький наголосив, що Охтирський район лишається однією із найбільш замінованих територій на Сумщині.

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