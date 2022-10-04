Октябрь, 04 в 12:45

Киберполиция и следователи Киева разоблачили преступную группировку в присвоении 10 млн грн под видом услуг по трудоустройству за границей.

Преступники предлагали украинцам платные услуги через веб-сайт, но получив деньги – исчезали.

Как сообщает пресс-служба киберполиции, к схеме онлайн-мошенничества причастны 13 фигурантов. Организатор схемы создал собственный веб-сайт и координировал работу других участников группировки.

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На сайте клиенты должны были внести €250 предоплаты, но, получив деньги, фигуранты не выполняли взятые на себя обязанности.

В киберполиции сообщили, что по предварительным подсчетам, таким образом были обмануты не менее тысячи человек на около 10 млн грн. Деньги потерпевших злоумышленники распределяли между собой.

Правоохранители провели 24 обыска по местам жительства и “работы” злоумышленников. По результатам изъято более 100 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны и банковские карты, документация. Также изъято более 1 млн грн наличными, около $35 тыс. и €12 тыс.

Злоумышленникам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Девятью подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще двоим – круглосуточный домашний арест. В отношении других подозреваемых рассмотрение ходатайств об избрании мер продолжается.