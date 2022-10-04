Поліція викрила шахраїв, які ошукали українців на 10 млн грн, пропонуючи роботу у Європі

Жовтень, 04 в 12:45

Кіберполіція та слідчі Києва викрили злочинну групу у привласненні 10 млн грн під виглядом послуг з працевлаштування за кордоном.

Злочинці пропонували українцям платні послуги через вебсайт, але отримавши гроші – зникали.

Як повідомляє пресслужба кіберполіції, до схеми онлайн-шахрайства причетні 13 фігурантів. Організатор схеми створив власний вебсайт та координував “роботу” інших учасників угруповання.

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На сайті клієнти мали внести €250 передплати, але, одержавши гроші, фігуранти не виконували взятих на себе обов’язків.

У кіберполіції повідомили, що за попередніми підрахунками, у такий спосіб було ошукано щонайменше тисячу осіб на близько 10 млн грн. Гроші потерпілих зловмисники розподіляли між собою.

Правоохоронці провели 24 обшуки за місцями мешкання та “роботи” зловмисників. За результатами вилучено понад 100 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони та банківські картки, документацію. Також вилучено понад 1 млн грн готівкою, близько $35 тис. та €12 тис.

Зловмисникам оголошено про підозру за ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дев’ятьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще двом – цілодобовий домашній арешт. Щодо інших підозрюваних розгляд клопотань про обрання запобіжних заходів триває.