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Факты / Україна

Обманули людей со всей Украины: на Киевщине разоблачили мошенников, которые “продавали древесину”

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Обманули людей со всей Украины: на Киевщине разоблачили мошенников, которые “продавали древесину”

Преступная группа размещала на известных торговых онлайн-платформах псевдообъявления о продаже древесины, а получив деньги, мошенники исчезали.

Одно из таких объявлений увидел житель Ивано-Франковской области. Муж перевел на банковский счет мошенников 12 тысяч гривен, но товар так и не получил. И таких потерпевших уже несколько десятков.

– Эту преступную группу мошенников полицейские разоблачили в Бучанском районе. 29-летний житель Вишневого вместе с четырьмя сообщниками организовали аферу по продаже древесины, — сообщил в Telegram начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

Организатору и координатору преступной схемы уже объявили о подозрении. За совершенное злоумышленникам грозит до трех лет лишения свободы.

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