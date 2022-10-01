Обманули людей со всей Украины: на Киевщине разоблачили мошенников, которые “продавали древесину”
Преступная группа размещала на известных торговых онлайн-платформах псевдообъявления о продаже древесины, а получив деньги, мошенники исчезали.
Одно из таких объявлений увидел житель Ивано-Франковской области. Муж перевел на банковский счет мошенников 12 тысяч гривен, но товар так и не получил. И таких потерпевших уже несколько десятков.
– Эту преступную группу мошенников полицейские разоблачили в Бучанском районе. 29-летний житель Вишневого вместе с четырьмя сообщниками организовали аферу по продаже древесины, — сообщил в Telegram начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.
Организатору и координатору преступной схемы уже объявили о подозрении. За совершенное злоумышленникам грозит до трех лет лишения свободы.