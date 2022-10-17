Атака дронов-камикадзе в Киеве: из-под завалов дома извлекли троих погибших, 19 человек спасли
В Шевченковском районе Киева под завалами жилой многоэтажки, куда попал вражеский дрон-камикадзе, обнаружили троих погибших.
Обновлено в 13:00
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что количество жертв удара дрона в дом возросло до трех. 19 человек удалось спасти.
Пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага в эфире общенационального телемарафона сообщила, что под завалами дома в Киеве находится еще один человек.
– Официально можем констатировать смерть одного человека. Окончательную цифру, сколько еще людей может быть под завалами, мы не знаем, — сообщила Светлана Водолага.
Ранее мэр города Виталий Кличко рассказал, что из-под обломков достали тело женщины.
Трое пострадавших госпитализированы.
Обновлено в 12:11
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что из-под завалов на третьем этаже спасли пожилую женщину по имени Анна. Ее передали медикам.
Напомним, что сегодня с самого утра по Киеву Россия нанесла пять ударов дронами-камикадзе: по жилому дому и энергетическим объектам столицы.
Первоначально сообщалось, что из-под завалов дома достали 18 человек. Спасательные работы продолжаются.
Напомним, что война в Украине длится 236 дней.
Источник: Кирилл Тимошенко
Фото: Кирилл Тимошенко