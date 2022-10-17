Октябрь, 17 в 13:03

В Шевченковском районе Киева под завалами жилой многоэтажки, куда попал вражеский дрон-камикадзе, обнаружили троих погибших.

Обновлено в 13:00

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что количество жертв удара дрона в дом возросло до трех. 19 человек удалось спасти.

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Пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага в эфире общенационального телемарафона сообщила, что под завалами дома в Киеве находится еще один человек.

– Официально можем констатировать смерть одного человека. Окончательную цифру, сколько еще людей может быть под завалами, мы не знаем, — сообщила Светлана Водолага.

Ранее мэр города Виталий Кличко рассказал, что из-под обломков достали тело женщины.

Трое пострадавших госпитализированы.

Обновлено в 12:11

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что из-под завалов на третьем этаже спасли пожилую женщину по имени Анна. Ее передали медикам.

Атака дронов-камикадзе в Киеве: из-под завалов дома извлекли троих погибших, 19 человек спасли / 8 фотографий

Напомним, что сегодня с самого утра по Киеву Россия нанесла пять ударов дронами-камикадзе: по жилому дому и энергетическим объектам столицы.

Первоначально сообщалось, что из-под завалов дома достали 18 человек. Спасательные работы продолжаются.

Напомним, что война в Украине длится 236 дней.

Источник: Кирилл Тимошенко

Фото: Кирилл Тимошенко