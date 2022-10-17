Перша жертва атаки дронів-камікадзе у Києві: під завалами будинку знайшли загиблу, ще одну жінку врятували
У Шевченківському районі Києва під завалами житлового будинку, куди влучив ворожий дрон-камікадзе, знайшли загиблу.
Мер міста Віталій Кличко розповів, що дістали тіло жінки. Ще одна людина перебуває під уламками будинку.
Троє постраждалих госпіталізовані.
Оновлено о 12:11
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що з-під завалів на третьому поверсі врятували літню жінку, на ім’я Анна. Її передали медикам.
Нагадаємо, що сьогодні із самого ранку по Києву Росія завдала п’ять ударів дронами-камікадзе: по житловому будинку та енергетичних об’єктах столиці.
Спочатку повідомлялося, що з-під завалів будинку дістали 18 людей. Рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, що війна в Україні триває 236 днів.
Джерело: Кирило Тимошенко
Фото: Кирило Тимошенко