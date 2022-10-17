Жовтень, 17 в 11:29

У Шевченківському районі Києва під завалами житлового будинку, куди влучив ворожий дрон-камікадзе, знайшли загиблу.

Мер міста Віталій Кличко розповів, що дістали тіло жінки. Ще одна людина перебуває під уламками будинку.

Троє постраждалих госпіталізовані.

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Оновлено о 12:11

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що з-під завалів на третьому поверсі врятували літню жінку, на ім’я Анна. Її передали медикам.

Перша жертва атаки дронів-камікадзе у Києві: під завалами будинку знайшли загиблу, ще одну жінку врятували / 8 фотографий

Нагадаємо, що сьогодні із самого ранку по Києву Росія завдала п’ять ударів дронами-камікадзе: по житловому будинку та енергетичних об’єктах столиці.

Спочатку повідомлялося, що з-під завалів будинку дістали 18 людей. Рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, що війна в Україні триває 236 днів.

Джерело: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко