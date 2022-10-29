В небе заметно дым: в Севастополе произошел “хлопок”
Требует проверки
В городе Севастополь во временно оккупированном россиянами Крыму похоже произошел “хлопок”.
Местные Telegram-каналы распространили соответствующие видео, на которых слышны звуки взрывов.
Также позже жители Севастополя заметили в небе дым. В местных пабликах пишут, что звуки взрывов в городе были слышны ночью и утром.
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Кроме того, сообщается, что Севастопольскую бухту временно закрыли для паромов и катеров.
Между тем российские пропагандистские СМИ сообщают, что корабли Черноморского флота якобы отбивали атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты.
Так называемый губернатор города заявил, что в Севастополе никакие объекты не поражены.
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