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Факты / Происшествия

В небе заметно дым: в Севастополе произошел “хлопок”

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Требует проверки
В небе заметно дым: в Севастополе произошел “хлопок”

В городе Севастополь во временно оккупированном россиянами Крыму похоже произошел “хлопок”.

Местные Telegram-каналы распространили соответствующие видео, на которых слышны звуки взрывов.

Также позже жители Севастополя заметили в небе дым. В местных пабликах пишут, что звуки взрывов в городе были слышны ночью и утром.

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Кроме того, сообщается, что Севастопольскую бухту временно закрыли для паромов и катеров.

Между тем российские пропагандистские СМИ сообщают, что корабли Черноморского флота якобы отбивали атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты.

Так называемый губернатор города заявил, что в Севастополе никакие объекты не поражены.

Больше о том, что происходит на фронте, узнавайте из карты боевых действий в Украине.

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