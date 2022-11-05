В Ровно мужчина бросил гранату на детскую площадку: среди раненых 5-летняя девочка

Ноябрь, 05 в 14:58

В Ровно прогремел мощный взрыв вечером 4 ноября. Мужчина бросил боеприпас на детскую площадку, в результате чего ранены четыре человека, среди которых пятилетняя девочка.

По данным ГУ Нацполиции в Ровенской области, поступило сообщение от 24-летней девушки о неадекватном поведении молодого человека во дворе многоэтажки на улице Шухевича.

Она сообщила, что мужчина держит в руках гранату, угрожая ее взорвать. Когда на место происшествия приехали полицейские, то злоумышленник бросил сдетонировавший боеприпас.

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В результате взрыва получили осколочные ранения пятилетняя девочка, 24-летний мужчина, 28-летний полицейский и 20-летний злоумышленник.

В сообщении говорится, что, вероятно, сдетонировала граната Ф-1. Специалисты изъяли доказательства с места происшествия.

Молодого человека задержали полицейские и доставили в медицинское учреждение. Прокуратура открыла производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного Кодекса. Ему грозит до семи лет тюремного заключения. В настоящее время продолжается досудебное расследование.