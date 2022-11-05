У Рівному чоловік кинув гранату на дитячий майданчик: серед поранених 5-річна дівчинка

Листопад, 05 в 14:58

У Рівному прогримів потужний вибух ввечері 4 листопада. Чоловік кинув боєприпас на дитячий майданчик, внаслідок чого поранено четверо людей, серед яких п’ятирічна дівчинка.

За даними ГУ Нацполіції у Рівненській області, надійшло повідомлення від 24-річної дівчини про неадекватну поведінку молодика у дворі багатоповерхівки на вулиці Шухевича.

Вона повідомила, що чоловік тримає у руках гранату, погрожуючи її підірвати. Коли на місце події приїхали поліцейські, то зловмисник кинув боєприпас, який здетонував.

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Внаслідок вибуху дістали осколкові поранення п’ятирічна дівчинка, 24-річний чоловік, 28-річний поліцейський та 20-річний зловмисник.

У повідомленні йдеться, що ймовірно, здетонувала граната Ф-1. Фахівці вилучили речові докази з місця події.

Молодика затримали поліцейські та доправили до медичного закладу. Прокуратура відкрила провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального Кодексу України. Йому загрожує до семи років тюремного ув’язнення. Наразі триває досудове розслідування.