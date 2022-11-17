РФ разрушает энергосистему: в Укрэнерго показали один из уничтоженных ракетой трансформаторов

Ноябрь, 17 в 19:41

В Укрэнерго показали один из уничтоженных российской ракетой трансформаторов большой подстанции, который снабжал электричеством 400 тыс. человек.

Последние дни РФ умышленно разрушает энергосистему Украины. Оборудование невозможно заменить быстро, но энергетики делают все возможное для возобновления питания, отмечают в компании.

— Для стабильной работы энергосистемы в таких условиях и избегания еще больших аварий мы вынуждены прибегать к принудительным ограничениям потребления – до 40%. Сейчас графики применены по всей Украине, – объясняют в Укрэнерго.

Только за 15 ноября в результате ракетных ударов РФ против Украины повреждены 15 энергообъектов, не работают тысячи километров магистральных высоковольтных линий.

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Они необходимы для снабжения электроэнергией на всей территории Украины. Сейчас более 1 тыс. специалистов работают над восстановлением энергосистемы.

В компании сравнили ситуацию с нехваткой электричества с дорогами: если большинство ключевых транспортных развязок больше не пригодны для проезда из-за разрушений, то попасть из Львова в Харьков все еще возможно, но по меньшим дорогам, которые не могут обеспечить большой поток автомобилей.

Или другой пример: работа регулировщика во время пробок на дорогах. Если на трассе продолжаются ремонтные работы, тогда он останавливает движение машин с одной стороны, пропуская других. Однако пока водители в пробке злятся на регулировщика — ремонтники восстанавливают дорогу.

Фото: ДТЭК Укрэнерго