РФ руйнує енергосистему: в Укренерго показали один зі знищених ракетою трансформаторів

Листопад, 17 в 19:41

В Укренерго показали один зі знищених російською ракетою трансформаторів великої підстанції, який забезпечував електрикою 400 тис. людей.

Останні дні РФ навмисне руйнує енергосистему України. Обладнання неможливо замінити швидко, але енергетики роблять все можливе для відновлення живлення, зазначають у компанії.

– Для стабільної роботи енергосистеми в таких умовах та уникнення ще більших аварій ми вимушені вдаватися до примусових обмежень споживання – до 40%. Зараз графіки застосовані по всій Україні, – пояснюють в Укренерго.

Лише за 15 листопада внаслідок ракетних ударів РФ проти України пошкоджено 15 енергооб’єктів, не працюють тисячі кілометрів магістральних високовольтних ліній.

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Вони необхідні для постачання електроенергії на всій території України. Наразі понад 1 тис. фахівців працюють над відновленням енергосистеми.

У компанії порівняли ситуацію з нестачею електрики з дорогами: якщо більшість ключових транспортних розв’язок більше не придатні для проїзду через руйнування, то потрапити зі Львова до Харкова все ще можливо, але меншими дорогами, які не можуть забезпечити великий потік автомобілів.

Або ж інший приклад: робота регулювальника під час заторів на дорогах. Якщо на трасі тривають ремонтні роботи, тоді він зупиняє рух машин з одного боку, пропускаючи інших. Проте поки водії в заторі сердяться на регулювальника – ремонтники відновлюють дорогу.

Фото: ДТЕК Укренерго