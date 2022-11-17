Ноябрь, 17 в 14:31

В Украине могут выключать электроснабжение на несколько дней из-за масштабных разрушений объектов энергоструктуры, спровоцированных ракетными атаками российской армии в течение 15-17 ноября.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире информационного телемарафона Единые новости.

— Это дни. Мы сейчас будем говорить о плановых включениях в некоторых регионах, а их много. Часов, в течение которых будет электричество, может быть очень мало. Это два-три часа в сутки, — предупредил он.

Сахарук объяснил, что оккупанты нанесли ракетные удары по объектам электроснабжения – подстанциям, которые передают свет из одного района в другой. В результате массовой атаки 15 ноября приостановила работу одна из ТЭС группы ДТЭК.

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Оперативные меры предприняты там, где была такая возможность, и частично продолжаются восстановительные работы, однако сейчас нет технической возможности провести ремонт энергообъектов на всей территории Украины.

Согласно подсчетам, из-за ракетных атак сейчас около 40% украинских потребителей имеют очень большие проблемы с электроснабжением.