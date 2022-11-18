В Одесской области таможенники изъяли самолет Cessna 182R: украинцу грозит штраф в 170 тыс. грн

Ноябрь, 18 в 19:47

В Одесской области таможенники изъяли самолет Cessna 182R Skylane, который перемещал украинец в Молдову на прицепе грузовика через пункт пропуска Старокозаче — Тудора.

По данным Одесской таможни, во время проверки документов выяснилось, что самолет был ввезен под обязательства об обратном вывозе, однако срок истек три месяца назад.

Мужчина не предоставлял заявления о продлении срока временного ввоза в таможню, как это предусмотрено действующим украинским законодательством.

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По этому факту составили протокол о нарушении правил по признакам части 6 статьи 481 Таможенного кодекса Украины, за что предусмотрен штраф в размере 170 тыс. грн или конфискация предмета правонарушения.

В таможне отметили, что четырехместный самолет Cessna 182R Skylane временно изъят. Дело планируют направить в суд, который решит дальнейшую судьбу воздушного судна.

Источник: Одесская таможня