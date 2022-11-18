Ноябрь, 18 в 19:02

После падения ракеты на польскую территорию во вторник, 15 ноября, подобные ситуации могут повториться, поэтому Польша должна быть готова к такому развитию событий.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время разговора с журналисткой во время мероприятия под названием Конгресс 590.

Его спросили, может ли повториться ситуация с падением ракет на территорию Польши, после инцидента в Пшеводуве.

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— К сожалению, в определенном смысле мы должны быть готовы к тому, что ситуации, связанные с различными несчастными случаями в результате войны, которая происходит за (нашей, — Ред.) границей, могут повториться. Я надеюсь, что такого не будет, и мы делаем все возможное, чтобы такого не произошло,- сказал Дуда.

Польский лидер добавил, что сложно обойти подобную ситуацию, как та, что случилась в поселке Пшеводув 15 ноября. Впрочем польские военные эксперты уверены, что никакая система ПВО не смогла бы перехватить эту ракету над территорией Польши в момент, когда она летела к месту падения.

Падение ракеты в Пшеводове

Напомним, 15 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по территории Украины. Впоследствии, одна из ракет упала и на территории Польши, что привело к гибели двух человек. Взрыв в польской деревне Пшеводов произошел примерно в 15:40.

Сначала в Польше заявили, что упала ракета российского производства. Впоследствии начали звучать предположения, что ракету могли выпустить украинские силы ПВО во время противодействия российской атаке. Такое предположение, в частности, озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проинформировал, что сейчас на 100% неизвестно, чья ракета упала на территории Польши. Он также заявил, что украинские специалисты примут участие в расследовании обстоятельств падения ракеты.

Ранее стало известно, что на месте падения ракеты в населенном пункте Пшеводов (Польша) уже собран ряд доказательств, демонстрирующих последовательность событий. Следователи исследуют остатки ракеты, глубину кратера, вычисляют направление прилета.

Источник: Prezydent RP Andrzej Duda