На Одещині митники вилучили літак Cessna 182R: українцю загрожує штраф у 170 тис. грн

Листопад, 18 в 19:47

В Одеській області митники вилучили літак Cessna 182R Skylane, який переміщував українець до Молдови на причепі вантажівки через пункт пропуску Старокозаче – Тудора.

За даними Одеської митниці, під час перевірки документів з’ясувалося, що літак ввезли під зобов’язання про зворотне вивезення, проте термін завершився три місяці тому.

Чоловік не надавав заяву щодо продовження строку тимчасового ввезення до митниці, як це передбачено чинним українським законодавством.

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За цим фактом склали протокол про порушення правил за ознаками частини 6 статті 481 Митного кодексу України, за що передбачено штраф у розмірі 170 тис. грн або конфіскацію предмета правопорушення.

У митниці зазначили, що чотиримісний літак Cessna 182R Skylane тимчасово вилучили. Справу планують скерувати до суду, який вирішить подальшу долю повітряного судна.

Джерело: Одеська митниця