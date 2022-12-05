Декабрь, 04 в 22:41

В Киеве на Троещине прогремел мощный взрыв, после которого в многоэтажке вспыхнул пожар. Это произошло на улице Цветаевой.

По предварительной информации, взорвался газовый баллон. В квартирах, расположенных рядом с эпицентром взрыва, выбиты окна.

Сейчас на месте взрыва работают спасатели. В сети появились фотографии, как выглядят соседние квартиры.

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— Такой вид внутри соседней квартиры. Если в соседней квартире такой вид, представьте в каком состоянии квартира, в которой взорвался баллон. А на втором фото — квартира соседа с другой стороны, стенка практически развалилась, — пишет Telegram-канал Киевский движ.

Предварительно, обошлось без жертв, однако эта информация требует официального подтверждения. На месте пожара работают соответствующие службы.