Грудень, 04 в 22:41

У Києві на Троєщині прогримів потужний вибух, після якого в багатоповерхівці спалахнула пожежа. Це сталося на вулиці Цвєтаєвої.

За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон. У квартирах, розташованих поряд з епіцентром вибуху, вибиті вікна.

Наразі на місці вибуху працюють рятувальники. У мережі з’явилися фотографії, який вигляд мають сусідні квартири.

Зараз дивляться

– Такий вигляд усередині сусідньої квартири. Якщо в сусідній квартирі такий вигляд, уявіть, в якому стані квартира, де вибухнув балон. А на другому фото – квартира сусіда з іншого боку, стінка практично розвалилася, – пише Telegram-канал Киевский движ.

Попередньо, обійшлося без жертв, проте ця інформація потребує офіційного підтвердження. На місці пожежі працюють відповідні служби.