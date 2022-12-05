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Факти / Надзвичайні події

На Троєщині у Києві спалахнула пожежа: попередньо, вибухнув газовий балон

Юля Захарченко, редакторка стрічки
На Троєщині у Києві спалахнула пожежа: попередньо, вибухнув газовий балон

У Києві на Троєщині прогримів потужний вибух, після якого в багатоповерхівці спалахнула пожежа. Це сталося на вулиці Цвєтаєвої.

За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон. У квартирах, розташованих поряд з епіцентром вибуху, вибиті вікна.

Наразі на місці вибуху працюють рятувальники. У мережі з’явилися фотографії, який вигляд мають сусідні квартири.

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– Такий вигляд усередині сусідньої квартири. Якщо в сусідній квартирі такий вигляд, уявіть, в якому стані квартира, де вибухнув балон. А на другому фото – квартира сусіда з іншого боку, стінка практично розвалилася, – пише Telegram-канал Киевский движ.

Попередньо, обійшлося без жертв, проте ця інформація потребує офіційного підтвердження. На місці пожежі працюють відповідні служби.

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