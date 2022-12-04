В Киеве персонал Хлебного выгонял бабушку, которая попросила горячей воды — рассказ очевидца

Декабрь, 04 в 20:35

В столичном ресторане Хлебный, по рассказам очевидца Анны Сергеевой, пожилую женщину на просьбу дать ей горячей воды выгоняли из заведения.

— В заведение зашла женщина в возрасте. Классическая бабушка — чистые вещи, правильная речь. Но видно, что ей нужна помощь. Как минимум – погреться. К ней подошла официантка. По ее жестам стало понятно, что бабушки ничем не могут помочь и просят покинуть помещение, — рассказывает Анна в своем Instagram.

После этого девушка вместе с другом позвали официантку и спросили, о чем именно просит бабушка. Она ответила: “Не знаю, что-нибудь поесть”. Женщина в это время так и стояла у входа.

Как выяснила Сергеева во время разговора, дом 85-летней женщины пострадал еще во время взрывов на складах боеприпасов в Ичне на Черниговщине, а в Киев она приехала просить восстановить жилье. Женщина имеет два высших образования, вдова, владела небольшим хозяйством, которое, по ее словам, уничтожили оккупанты. Потому и приехала просить о помощи.

Сейчас смотрят

Женщину зовут Рохля Евгения Владимировна, она 15 сентября 1938 года рождения.

Бабушка на вопрос девушки, хочет ли она чего-то скромно ответила, что было бы неплохо хотя бы горячей воды, потому что замерзла на улице. Анна заказала ей черный чай и три ватрушки.

— И тут наш разговор перебивает официантка: “Вот ваша еда и чай, но вы должны уйти из заведения, — рассказала Сергеева.

Она была возмущена таким поведением персонала, ведь пенсионерка была аккуратно одета. Официантка сказала, что администратор попросила выпроводить бабушку. Просьба позвать администратора так и осталась без удовлетворения, никто так и не подошел, чтобы прояснить ситуацию.

Факты ICTV обратились за комментарием относительно инцидента в “Хлебном” к администрации заведения, однако на момент публикации материала ответа мы не получили. Как только он появится – мы опубликуем его на сайте.

Фото: Анна Сергеева