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В Киеве возобновили работу поврежденных энергообъектов, питавших водоканал и Троещину

Юля Захарченко, редактор ленты
В Киеве возобновили работу поврежденных энергообъектов, питавших водоканал и Троещину
Фото: Pixabay

В результате массированной ракетной атаки российской армии были повреждены энергообъекты ДТЭК Киевские электросети, питающие один из объектов водоканала и часть жителей Троещины.

Об этом сообщает крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины ДТЭК. По данным компании, украинским энергетикам уже удалось возобновить работу поврежденных энергообъектов.

— Это позволит вернуть холодное водоснабжение всему Киеву и свет в доме 16 тыс. жителей Троещины, — отмечают в компании.

По данным ДТЭК, энергетики и коммунальные службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию в столице и вернуться к отключениям согласно графикам.

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