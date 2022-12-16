В Киеве возобновили работу поврежденных энергообъектов, питавших водоканал и Троещину

Декабрь, 16 в 21:05

В результате массированной ракетной атаки российской армии были повреждены энергообъекты ДТЭК Киевские электросети, питающие один из объектов водоканала и часть жителей Троещины.

Об этом сообщает крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины ДТЭК. По данным компании, украинским энергетикам уже удалось возобновить работу поврежденных энергообъектов.

— Это позволит вернуть холодное водоснабжение всему Киеву и свет в доме 16 тыс. жителей Троещины, — отмечают в компании.

По данным ДТЭК, энергетики и коммунальные службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию в столице и вернуться к отключениям согласно графикам.