РФ накапливает ракеты и выпускает за один раз по Украине, чтобы истощить системы ПВО — Кузан

Декабрь, 16 в 20:37

Россияне накапливают ракеты, а затем выпускают их по территории Украины одномоментно, чтобы истощить силы и системы противовоздушной обороны.

Об этом заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире информационного телемарафона Единые новости. По его словам, силы ПВО будут сбивать больше целей, если РФ будет выпускать небольшое количество ракет за раз.

– С Ираном россияне договорились о поставках баллистических ракет. А те, что были выпущены, это крылатые ракеты класса Х. Они продолжают серию обстрелов. Я считаю, что это был не последний обстрел, у них еще достаточно ресурсов на проведение таких атак примерно один раз в две недели. Надо сказать, что они просто не имеют другого выхода, потому что наша система противовоздушной обороны уже усилена, а россияне должны перегружать ее, чтобы хотя бы небольшая часть этих ракет достигала своих целей.

По словам Кузана, российская армия накапливает ракеты и затем запускает их по областям Украины залпом, чтобы обойти систему ПВО.

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— Если бы они ежедневно выпускали малое количество, то, конечно, процент сбитых ракет был бы намного выше. Таким образом, россияне накапливают в течение 10-15 дней необходимое количество ракет (примерно 80-100 штук), и в один день, возможно, в несколько волн их выпускают. Кто первый выпустит ракеты или наша ПВО сработает, перезарядится, выявит и ликвидирует цель – в этом и состоит соревнование между Украиной и Российской Федерацией, – отмечает он.