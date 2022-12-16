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У Києві відновили роботу пошкоджених енергооб’єктів, які живили водоканал і Троєщину

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У Києві відновили роботу пошкоджених енергооб’єктів, які живили водоканал і Троєщину
Фото: Pixabay

Внаслідок масованої ракетної атаки російської армії були пошкоджені енергооб’єкти ДТЕК Київські електромережі, які живлять один з об’єктів водоканалу та частину мешканців Троєщини.

Про це повідомляє найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України ДТЕК. За даними компанії, українським енергетикам вже вдалося відновити роботу пошкоджених енергооб’єктів.

– Це дозволить повернути холодне водопостачання всьому Києву та світло в оселі 16 тис. мешканців Троєщини, – наголошують у компанії.

За даними ДТЕК, енергетики та комунальні служби роблять все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію у столиці та повернутися до відключень згідно з графіками.

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