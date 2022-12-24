Декабрь, 24 в 13:08

Херсонская областная прокуратура открыла производство по факту вражеского обстрела Херсона (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обновлено в 13:00. По данным прокуратуры, в результате удара по центру города погибли 8 человек, еще 17 мирных жителей получили ранения. Несколько человек госпитализированы с тяжелыми травмами.

Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, среди которых жилые дома, админздания и автотранспорт. Обстрелы города продолжаются.

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Обновлено в 12.35. По словам Кирилла Тимошенко, количество раненых возросло до 35 человек, из которых 16 госпитализированы в тяжелом состоянии.

Обновлено в 11:44. В настоящее время известно о 5 погибших и по меньшей мере 20 раненых.

Обновлено в 11:33. Как сообщил советник главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, российский враг коварно обстрелял центр города, где в выходной обычно много людей.

К сожалению, есть жертвы среди мирного населения.

На месте работают спасатели и другие экстренные службы.

— Россияне совершили очередной террор — обстреляли центр города! Погибли люди, разрушены здания. Центр города, выходной день, много людей на улице. Все службы работают, последствия выясняем, – рассказал Кирилл Тимошенко.

Он также опубликовал фотографии с места происшествия.

По сообщению Херсонской ОВА, за прошедшие сутки в области российская армия убила 5 мирных людей, 17 человек получили ранения. Среди пострадавших есть 6-летний ребенок, он находится в тяжелом состоянии в больнице.

Напомним, что вчера около 10:00 в Херсоне раздались взрывы. Жертвами обстрела стали мужчина и женщина.

Впоследствии в Центре национального сопротивления сообщили, что оккупанты обстреляли Херсон фосфорными боеприпасами.

Источник: Херсонская областная прокуратура

Фото: Кирилл Тимошенко