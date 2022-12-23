Россияне обстреляли Херсон фосфорными бомбами – ЦНС
В пятницу, 23 декабря, российские агрессоры обстреляли Херсон запрещенными фосфорными боеприпасами.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Так, они использовали реактивную и ствольную артиллерию по деоккупированному городу.
Российские военные ежедневно терроризируют Херсон, а также районы на правом берегу Днепра.
Это стало рутиной после освобождения Херсона от российской оккупации. Однако 23 декабря агрессоры использовали запрещенное оружие – фосфор.
– Применение фосфорных бомб и других снарядов с белым фосфором вблизи и внутри населенных пунктов запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны. Однако россияне и дальше продолжают подтверждать свое реноме террористов, атакуя гражданское население, – подчеркнули в Центре.
Ранее сообщалось, что армия РФ за сегодня несколько раз обстреливала Херсон, в результате чего в одном из районов города начался пожар.
Херсонские власти рекомендуют жителям позаботиться о своей безопасности и эвакуироваться. Людей предупреждают о риске того, что они могут остаться без воды и тепла.