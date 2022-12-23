Россияне обстреляли Херсон фосфорными бомбами – ЦНС

Декабрь, 23 в 20:38

В пятницу, 23 декабря, российские агрессоры обстреляли Херсон запрещенными фосфорными боеприпасами.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, они использовали реактивную и ствольную артиллерию по деоккупированному городу.

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Российские военные ежедневно терроризируют Херсон, а также районы на правом берегу Днепра.

Это стало рутиной после освобождения Херсона от российской оккупации. Однако 23 декабря агрессоры использовали запрещенное оружие – фосфор.

– Применение фосфорных бомб и других снарядов с белым фосфором вблизи и внутри населенных пунктов запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны. Однако россияне и дальше продолжают подтверждать свое реноме террористов, атакуя гражданское население, – подчеркнули в Центре.

Ранее сообщалось, что армия РФ за сегодня несколько раз обстреливала Херсон, в результате чего в одном из районов города начался пожар.

Херсонские власти рекомендуют жителям позаботиться о своей безопасности и эвакуироваться. Людей предупреждают о риске того, что они могут остаться без воды и тепла.